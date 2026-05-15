02:00, 15 мая 2026

Марина Совина (ночной редактор)

Латвийский депутат Алексей Росликов в беседе с РИА Новости заявил, что до краха Европейского союза осталось два шага.

«Сегодня Европейский союз и Латвия в его составе просто находятся в печальной экономической, демографической и геополитической ситуации. В печальнейшей. Тут два шага до полного краха», — подчеркнул он.

Росликов добавил, что нынешние латвийские политики уже не рассчитывают жить на родине и имеют другие паспорта. Сейчас они готовятся довести ситуацию до грани. Следующим шагом «на прощание» депутат не исключил провокации против России.

Ранее Росликов заявил, что ставка Латвии на помощь украинским властям и использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) воздушного пространства Прибалтики привели к развалу правительства республики.

14 мая стало известно, что премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики.

