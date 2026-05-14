Депутат Рижской думы Росликов: Помощь ВСУ привела к развалу правительства Латвии

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил РИА Новости, что ставка Латвии на помощь украинским властям и использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) воздушного пространства Прибалтики привели к развалу правительства республики.

«Украина своими абсолютно хамскими действиями, нападая на гражданские объекты России через территорию Латвии, привела к тому, что сегодня правительство рухнуло», — отметил Росликов.

Ранее премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики. Отмечается, что 14 мая в парламенте постсоветской страны могло состояться голосование об отставке Силине.