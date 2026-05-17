04:32, 17 мая 2026Россия

Кинолог назвал подходящие для активных людей породы собак

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

У каждой породы собак есть свой лимит энергии, из-за чего не все подойдут активным людям. Об этом рассказал кинолог Владимир Голубев в беседе с РИА Новости.

В частности, среди подходящих активным людям пород эксперт назвал австралийскую овчарку (аусси), которые удивительно сообразительны и легко дрессируются. Также Голубев отметил бордер-колли, которые отличаются энергичностью и выносливостью.

«Изящная порода из Великобритании с шикарной шерстью – на самом деле вполне себе активная собака. Это отличный компаньон, которому не обязательны чересчур серьезные нагрузки, но он с удовольствием сопроводит вас в длительных прогулках, поучаствует в самых разных играх. Эту игривость шелти может сохранять даже до преклонных лет», — рассказал Голубев о еще одной породе.

Также кинолог посоветовал обратить внимание на лабрадор-ретриверов и джек-рассел-терьеров.

Ранее Голубев рассказал, как защитить собаку от клещей. Он призвал россиян использовать специальные капли и таблетки, а также зооспреи и ошейники.

