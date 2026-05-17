Мир
04:11, 17 мая 2026Мир

Венесуэла депортировала ближайшего соратника Мадуро

Марина Совина

Фото: Каролина Кабрал / РИА Новости

Венесуэла депортировала близкого соратника экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, бывшего венесуэльского министра промышленности Алекса Сааба, ранее освобожденного из американской тюрьмы в рамках обмена заключенными. Об этом сообщила венесуэльская миграционная служба Saime в соцсети X.

В заявлении сказано, что решение о депортации Сааба было принято с учетом его причастности «к совершению различных преступлений в США, что широко освещалось в публичных источниках». При этом в ведомстве не уточнили, в какую страну он был отправлен.

Сааб был задержан 6 февраля в Каракасе в ходе совместной операции местных спецслужб и Федерального бюро расследований (ФБР) США. Против него выдвинуты обвинения в отмывании денег и коррупции.

