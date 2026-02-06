Реклама

Власти США и Венесуэлы задержали ближайшего соратника Мадуро

Власти США и Венесуэлы задержали ближайшего соратника Мадуро Алекса Сааба
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Алекс Сааб

Алекс Сааб. Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Близкого соратника экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, бывшего венесуэльского министра промышленности Алекса Сааба задержали в Каракасе в ходе совместной операции местных спецслужб и Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом сообщает The Guardian.

Сааб был задержан ночью сотрудниками национальной разведки SEBIN. Американская сторона ожидает его экстрадиции в США, где против него выдвинуты обвинения в отмывании денег и коррупции.

Адвокат экс-министра Луиджи Джулиано опроверг информацию о задержании, назвав ее «фейковыми новостями». Правительство Венесуэлы официальных комментариев пока не дало. По некоторым данным, на том же адресе был временно задержан медиамагнат Рауль Горрин, которого позже отпустили.

В начале прошлого месяца Сааба, которого многие считают соперником временного лидера страны Делси Родригес, обвинили в создании ряда «теневых флотилий» нефтяных танкеров, которые пытались обойти военно-морскую блокаду США, введенную президентом США Дональдом Трампом, чтобы предотвратить выход судов из венесуэльских портов с грузами нефти.

Ранее аргентинский судья официально направил запрос в США об экстрадиции президента Венесуэлы Николаса Мадуро для дачи показаний по делу о нарушениях прав человека. Отмечалось, что судебный запрос был оформлен в соответствии с действующим Договором об экстрадиции между Аргентиной и США от 10 июня 1997 года.

