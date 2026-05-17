«РВ»: Украина пыталась купить российские патриотические каналы

Украина пыталась купить российские патриотические Telegram-каналы для проведения психологических операций. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Противник пытается скупить аккаунты российского патриотического и военного сегмента Telegram, для скоординированных информационных атак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько ресурсов столкнулись с подобными предложениями.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что заявления политика нередко содержали манипуляции и ложь.

