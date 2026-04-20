Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:20, 20 апреля 2026Бывший СССР

Бывший пресс-секретарь Зеленского уличила его во лжи и манипуляциях

Бывший пресс-секретарь Мендель заявила о манипуляциях и лжи в речи Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что заявления политика нередко содержали манипуляции и ложь. Об этом она написала в социальной сети X.

Мендель ответила на слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, что заявление Зеленского о якобы подготовке России к нападению на страны Балтии не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что ей трудно объяснить масштабы лжи, которую распространял Зеленский каждый день.

«Практически каждое заявление содержит манипуляции или откровенную ложь о внешнеполитическом сотрудничестве и внутренних делах. Украина стала жертвой собственного выбора, сделанного семь лет назад», — сказала она.

Ранее Цахкна опроверг слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой. «Мы не видим того, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще как-либо готовилась в военном отношении к нападению на НАТО или страны Балтии — скорее наоборот», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok