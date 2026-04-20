18:54, 20 апреля 2026

В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / Globallookpress.com

Власти Эстонии не видят, чтобы Россия готовилась к войне со странами Прибалтики. Об этом заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна, передает ERR.

Так глава внешнеполитического ведомства Эстонии отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о якобы подготовке РФ к конфликту с Прибалтикой. Глава МИД подчеркнул, что высказывания представителя Киева не соответствуют ни разведданным, ни оценке Таллином угроз.

«Мы не видим того, чтобы Россия концентрировала свои войска или вообще как-либо готовилась в военном отношении к нападению на НАТО или страны Балтии — скорее наоборот», — добавил Цахкна.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление о последствии разрыва связей с РФ для Эстонии. По ее словам, культура прибалтийской страны в результате этого деградировала.

