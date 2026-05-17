Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:34, 17 мая 2026Мир

В европейской стране призвали нормализовать отношения с Россией

Экс-глава МИД Марга: Румынии следует нормализовать отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Румынии необходимо нормализовать отношения с Россией, Китаем и Турцией, чтобы стать полностью демократической страной. Такое мнение высказал бывший румынский министр иностранных дел Андрей Марга, передает Cotidianulhd.ro.

Он подчеркнул, что это является неотъемлемым условием модернизации и благосостояния Румынии. «Если нынешние руководители Румынии действительно хотят демократию в стране, то должны понимать, что демократия реализуется в международном сотрудничестве, а не во враждебности, независимо в каком направлении», — отметил Марга.

Ранее посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что Бухарест демонстративно взял курс на конфронтацию с Москвой. По его словам, посольство не питает иллюзий об улучшении двусторонних отношений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре. В России напомнили о чернобыльской трагедии и призвали Европу образумить Украину

    Начался комплексный ремонт Фрунзенской набережной

    Стало известно об угрозе блокады еще одного пролива

    В европейской стране призвали нормализовать отношения с Россией

    Кинолог назвал подходящие для активных людей породы собак

    ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы

    Венесуэла депортировала ближайшего соратника Мадуро

    Собянин сообщил об уничтожении 95 летевших на Москву БПЛА

    На Западе заговорили о действующих против России тайных силах

    Стало известно о попытке Украины купить российские патриотические каналы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok