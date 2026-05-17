Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:44, 17 мая 2026Мир

Стало известно об угрозе блокады еще одного пролива

NBC: После Ормуза блокада грозит Малаккскому проливу при конфликте США и Китая
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

После закрытия Ормузского пролива ожидается, что блокада может грозить еще одному стратегическому морскому торговому пути. Речь про Малаккский пролив, который могут перекрыть в случае потенциального конфликта США и Китая, передает NBC News.

Этот пролив соединяет Индийский и Тихий океаны и обеспечивает более четверти мирового товарооборота. Если между Вашингтоном и Пекином разгорится конфликт, этот маршрут может стать одним из главных элементов давления сторон друг на друга. Поставки из Китая сильно зависят от Малаккского пролива, а для США и других стран (Южной Кореи, Японии и Филиппин) он представляет основную энергетическую артерию.

По словам главы МИД Сингапура Вивиан Балакришнан, если КНР и США устроят войну в Тихом океане, происходящее в Ормузе покажется «лишь репитицией».

«В любой потенциальной кризисной ситуации Малакка будет своего рода контрольно-пропускным пунктом», — указал экс-капитан ВМС Австралии Шон Эндрюс. По его словам, при блокаде пролива судам придется следовать дорогостоящими многодневными альтернативными путями.

В отличие от Ормузского пролива, Малаккский контролируется несколькими странами: Сингапуром, Индонезией, Малайзией и Таиландом. Они обеспечивают совместное патрулирование и свободу судоходства. Эти государства выступают против любых попыток ограничить транзит.

Ранее в Турции нашли решение проблемы логистики через Ормузский пролив. Альтернативой могут служить грузоперевозки через акваторию Черного моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ вывели из строя обе АЗС в Энергодаре. В России напомнили о чернобыльской трагедии и призвали Европу образумить Украину

    Начался комплексный ремонт Фрунзенской набережной

    Стало известно об угрозе блокады еще одного пролива

    В европейской стране призвали нормализовать отношения с Россией

    Кинолог назвал подходящие для активных людей породы собак

    ВОЗ объявила международный режим ЧС из-за эпидемии Эболы

    Венесуэла депортировала ближайшего соратника Мадуро

    Собянин сообщил об уничтожении 95 летевших на Москву БПЛА

    На Западе заговорили о действующих против России тайных силах

    Стало известно о попытке Украины купить российские патриотические каналы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok