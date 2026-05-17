Стало известно об угрозе блокады еще одного пролива

NBC: После Ормуза блокада грозит Малаккскому проливу при конфликте США и Китая

После закрытия Ормузского пролива ожидается, что блокада может грозить еще одному стратегическому морскому торговому пути. Речь про Малаккский пролив, который могут перекрыть в случае потенциального конфликта США и Китая, передает NBC News.

Этот пролив соединяет Индийский и Тихий океаны и обеспечивает более четверти мирового товарооборота. Если между Вашингтоном и Пекином разгорится конфликт, этот маршрут может стать одним из главных элементов давления сторон друг на друга. Поставки из Китая сильно зависят от Малаккского пролива, а для США и других стран (Южной Кореи, Японии и Филиппин) он представляет основную энергетическую артерию.

По словам главы МИД Сингапура Вивиан Балакришнан, если КНР и США устроят войну в Тихом океане, происходящее в Ормузе покажется «лишь репитицией».

«В любой потенциальной кризисной ситуации Малакка будет своего рода контрольно-пропускным пунктом», — указал экс-капитан ВМС Австралии Шон Эндрюс. По его словам, при блокаде пролива судам придется следовать дорогостоящими многодневными альтернативными путями.

В отличие от Ормузского пролива, Малаккский контролируется несколькими странами: Сингапуром, Индонезией, Малайзией и Таиландом. Они обеспечивают совместное патрулирование и свободу судоходства. Эти государства выступают против любых попыток ограничить транзит.

