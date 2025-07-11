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15:30, 11 июля 2025Бывший СССР

На Западе предложили Украине два способа избежать провала на фронте. К чему готовятся ВСУ?

NZZ: Украина строит полосу укреплений вдоль фронта от Харькова до Запорожья
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят полосу укреплений в 20 километрах от линии фронта на участке от Харькова до подконтрольного Киеву Запорожья. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на OSINT-аналитиков.

Как отмечает NZZ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский столкнулся с сокращающейся возможностью маневров из-за нехватки личного состава и вооружений. Причинами положения украинской армии назвали нехватку личного состава и вооружений, а также потенциал Запада для оказания военной помощи.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (справа)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (справа)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Сырскому предложили два способа избежать поражения на фронте

Журналисты NZZ предположили два основных варианта спасения Украины от военного поражения:

  • «Затягивание»: максимально сократить потери в ходе летнего наступления ВС России и избежать окружения крупных подразделений. Цель — дождаться значительной военной помощи от США и создать условия для переговоров осенью.
  • «Оперативный отход»: постепенный отход на новые позиции, защищенные естественными и искусственными препятствиями. Цель — предотвратить капитуляцию и сохранить ВСУ даже в случае неблагоприятного исхода переговоров.

В качестве предпосылок для отступления ВСУ выделяются усталость украинских военных, в том числе из-за операции в Курской области, а также связанное с попытками вторжения в приграничные регионы наращивание ВС России численности группировки войск «Север».

За последние два года [начальнику Генерального штаба ВС России Валерию] Герасимову удалось как усилить войска в Донбассе, так и высвободить подразделения

Neue Zürcher Zeitung

«Новая линия Донбасса»

NZZ также ссылается на опубликованные в соцсети X данные французского OSINT-аналитика Клемана Молена о строительстве Киевом двух линий фортификаций в 20 километрах от линии фронта в Харьковской области, а также подконтрольных территориях Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР). Аналитик назвал всю полосу укреплений «новой линией Донбасса» и отметил попытки ВСУ возвести сооружение в районе подконтрольных городов ДНР.

Как отмечается, оборонительная линия ВСУ в тылу состоит из следующих фортификаций:

  • линия колючей проволоки,
  • три противотанковых рва с колючей проволокой внутри,
  • ряд «зубов дракона» и колючей проволоки,
  • небольшие окопы и замаскированные бункеры.

Схема «новой линии Донбасса» ВСУ в Харьковской и Запорожской областях, а также Донецкой народной республике

Изображение: @clement_molin

ВСУ попали в два огневых мешка в ДНР

11 июля Mash со ссылкой на источники заявил о возможном огневом мешке для шести тысяч солдат ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Уточнялось, что ВС России активно продвигаются на юге от города в Днепропетровской области, из-за чего украинским солдатам приходится перебрасывать силы, чтобы укрепить оборону.

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Огневой мешок стал для ВСУ вторым в ДНР за последнюю неделю: 9 июля Mash также заявил об организации огня с нескольких направлений по группировке украинских военных численностью восемь тысяч бойцов в районе Константиновки. Под огневым воздействием ВС России оказались сразу несколько бригад ВСУ, а также отряды иностранных наемников.

Слабые места ВСУ

NZZ отмечает растущий риск прорыва ВС России на северо-востоке Украины и использование бреши в линии укреплений. По мнению журналистов, российские войска могут совершить внезапный маневр и использовать плацдармы под Сумами и Харьковом для масштабных операций.

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

В свою очередь, аналитик Клеман Молен указывает на тактические уязвимости вдоль всей линии фронта, а также на слабо защищенный участок между населенными пунктами Просяная и Покровское в Днепропетровской области. Данный район расположен неподалеку от границы региона с ДНР и Запорожской областью.

Несмотря на всю свою впечатляющую мощь, обе линии все еще имеют уязвимые места, такие как отсутствие прикрытия на дорогах и некоторые дыры

Клеман МоленOSINT-аналитик

Аналитик также указал на необходимость новой оборонительной тактики для ВСУ из-за особенностей рельефа: линия укреплений в Харьковской и Запорожской областях проходит преимущественно по открытой местности без возвышенностей, в отличие от территории ДНР.

Изучение схемы также позволило выявить два слабых места обороны ВСУ в Харьковской области: наблюдается зазор между фортификациями на стыке харьковского и волчанского направлений, а также отсутствие укреплений за рекой Северский Донец к северо-востоку от Харькова и Чугуева

На Западе указали на дилемму между ситуацией на фронте и позицией Зеленского

По мнению NZZ, окончательное решение об отступлении ВСУ будет принадлежать не Александру Сырскому, а президенту Украины Владимиру Зеленскому. Журналисты указывают на дилемму между реальной военной необходимостью и политическим принципом Зеленского, заключающимся в надежде на достаточную военную поддержку Запада.

Тем временем Кремль делает все возможное — и в политическом, и в военном плане

Neue Zürcher Zeitung

7 июля Зеленский прокомментировал положение ВСУ на фронте и назвал наиболее приоритетными покровское (красноармейское) направление, а также новопавловское направление на границе ДНР и Днепропетровской области. Политик отметил, что Украине необходимо увеличить количество разных типов беспилотников для противостояния российским войскам.

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