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20:52, 7 июля 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал положение Украины на фронте

Зеленский рассказал о положении украинских войск в ДНР и Запорожской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

На заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло 7 июля, главными вопросами для обсуждения стало положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Доклады по фронту, и это прежде всего покровское и новопавловское направления, также ореховское направление, Сумщина», — прокомментировал он.

Он также рассказал, что одной из тем для обсуждения было использование дронов. Зеленский отметил, что Украине необходимо увеличить количество разных типов беспилотников для противостояния российским войскам.

Ранее Зеленский раскрыл возможности Киева по производству дронов. По его словам, Украина может производить восемь миллионов дронов, но ей не хватает денег.

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