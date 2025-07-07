Зеленский прокомментировал положение Украины на фронте

Зеленский рассказал о положении украинских войск в ДНР и Запорожской области

На заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло 7 июля, главными вопросами для обсуждения стало положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Доклады по фронту, и это прежде всего покровское и новопавловское направления, также ореховское направление, Сумщина», — прокомментировал он.

Он также рассказал, что одной из тем для обсуждения было использование дронов. Зеленский отметил, что Украине необходимо увеличить количество разных типов беспилотников для противостояния российским войскам.

Ранее Зеленский раскрыл возможности Киева по производству дронов. По его словам, Украина может производить восемь миллионов дронов, но ей не хватает денег.