Почти 6 тысяч солдат ВСУ могут оказаться в огневом мешке под Красноармейском. Что еще известно о боях в зоне СВО?

Около 6000 бойцов ВСУ рискуют попасть в огневой мешок ВС РФ у Покровска

Примерно 6 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут оказаться под массированной атакой Российской армии в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Как пишет Mash, противник рискует попасть в огневой мешок.

Уточняется, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России активно продвигаются на юг в Днепропетровской области, из-за чего украинским солдатам приходится перебрасывать силы, чтобы укрепить оборону. Сразу несколько мотострелковых бригад России занимаются прорывом линии обороны севернее города. Еще три бригады ВС РФ наносят удар с юго-запада у села Песчаное.

Основные бои идут в Новоэкономическом в ДНР, где за сутки уничтожили три пункта временной дислокации, а также больше десятка украинской боевой техники

ВС России организовали ВСУ уже второй за последние несколько дней огневой мешок

9 июля стало известно, что сразу несколько бригад ВСУ — около 8 тысяч солдат — могут попасть в огневой мешок в Константиновке в ДНР. Уточнялось, что среди этих группировок есть также иностранные наемники.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Источник сообщал, что на этом участке фронта встречаются англичане, грузины и представители французского легиона.

Как отмечал военный эксперт Ян Гагин, взятие ВСУ в огневой мешок в районе Константиновки очень сильно ослабит силы противника в регионе и позволит ускорить освобождение в ДНР, «выйти на рубежи конституционных границ региона».

Также в начале этой недели сообщалось, что первые российские подразделения вошли в Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР. Как утверждалось, российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в восточной части города и заняли район Николаевки. Известно, что Димитров составляет единую агломерацию с Красноармейском.

Из-за быстрого наступления ВС РФ на фронте ВСУ не успевают обороняться. Особенно этому способствует молниеносная работа штурмовых подразделений

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Идет активное продвижение и на других направлениях

Помимо ДНР армия России активно наступает и на других направлениях, в частности, харьковском. Так, накануне стало известно, что российские бойцы продвинулись в направлении населенных пунктов Боровская Андреевка и Зеленый Гай на участке площадью до восьми квадратных километров. Данный факт признают и украинские военные аналитики.

За эту неделю Российская армия взяла под контроль Бессаловку в Сумской области, Дачное в Днепропетровской и Толстое в ДНР

Также невосполнимые потери ВСУ понесли в направлении села Александровка в Сумской области, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Здесь и в Днепропетровской области успехи Российской армии наблюдаются ежедневно, подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.