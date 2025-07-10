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05:02, 10 июля 2025Россия

Стало известно об успехе России в Сумской и Днепропетровской областях

Депутат Водолацкий заявил об успехе ВС РФ в Сумской и Днепропетровской областях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что российские войска развивают успех в Сумской и Днепропетровской областях. Его слова приводит ТАСС.

Водолацкия заявил, что успехи Вооруженных сил России (ВС РФ) наблюдаются ежедневно.

«Ну и, естественно, на днепропетровском направлении у нас хорошие перспективы в ближайшее время освободить еще больше территории, которая станет буферной зоной», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в Сумской области танк Leopard 2A6 Вооруженных сил Украины. Он был поражен в районе Писаревки.

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