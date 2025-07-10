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23:17, 10 июля 2025Россия

Кадыров рассказал о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области

Кадыров заявил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли невосполнимые потери в направлении села Александровка в Сумской области. Об в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в "зеленке" позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчет, который с ювелирной точностью направил смертоносных "птичек" прямо на головы фашистов», — говорится в его публикации.

Кадыров подчеркнул, что подобные результаты в зоне специальной военной операции (ПВО) фиксируются ежедневно.

Ранее глава Чечни сообщил, что группа «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку украинских войск. По словам Кадырова, группа, используя современную технику, внесла «порцию тактической ясности в местный пейзаж».

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