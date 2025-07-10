Кадыров заявил о невосполнимых потерях ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли невосполнимые потери в направлении села Александровка в Сумской области. Об в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши зоркие аэроразведчики-коптерщики выявили в "зеленке" позиции ВСУ и передвижение живой силы врага. Тут же подключился FPV-расчет, который с ювелирной точностью направил смертоносных "птичек" прямо на головы фашистов», — говорится в его публикации.

Кадыров подчеркнул, что подобные результаты в зоне специальной военной операции (ПВО) фиксируются ежедневно.

Ранее глава Чечни сообщил, что группа «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку украинских войск. По словам Кадырова, группа, используя современную технику, внесла «порцию тактической ясности в местный пейзаж».