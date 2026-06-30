Появились подробности о заграничной недвижимости Киркорова

«Царьград»: Киркоров владеет несколькими объектами недвижимости в США

Телеканал «Царьград» выяснил, каким имуществом за границей владеет певец Филипп Киркоров. Для начала в материале был упомянут особняк в США на La Gorce Drive — в одном из самых дорогих районов Майами-Бич.

Сообщается, что он был приобретен в 2011 году. На участке примерно в 1380 квадратных метров расположены два дома, бассейн, гараж, террасы и SPA. В прошлом году его стоимость оценивали в 6,07 миллиона долларов.

Кроме того, исполнитель владеет в США квартирой в жилом комплексе Majestic Tower в районе Bal Harbour Village площадью около 200 «квадратов». Там есть две спальни, две ванные, гостевой туалет и вместительный балкон с панорамным остеклением.

До этого Киркоров также владел 100-метровой квартирой в комплексе Winston Tower, но два года назад решил продать ее. Такая же участь постигла квартиру в Латвии и апартаменты в Болгарии, поэтому сейчас артист владеет жилыми объектами только в России и США.

Ранее сообщалось, что Киркорову придется заплатить в американский бюджет почти 80 тысяч долларов за особняк в Майами-Бич.