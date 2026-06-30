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08:50, 30 июня 2026Культура

Киркоров заплатит почти 80 тысяч долларов в казну США

Киркоров заплатит почти 80 тысяч долларов налогов за особняк в Майами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российскому певцу Филиппу Киркорову придется заплатить в американский бюджет почти 80 тысяч долларов за особняк в Майами-Бич. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что в прошлом году в доме произошли изменения, в результате которых площадь некоторых построек уменьшилась. В частности, площадь первого этажа основного дома сократилась почти на 12 квадратных метров, а зона SPA уменьшилась с 7,5 квадратных метров до 2,8 «квадратов». Издание отмечает, что в 2024 году артист заплатил в казну США около 74,5 тысяч долларов налогов, а в 2025 — почти 77 тысяч долларов.

За границей у Киркорова есть жилье в Латвии, Болгарии и США. Так, в Майами певцу принадлежит вилла площадью 775 квадратных метров. На ее территории есть семь спален, бассейн и вид на поле для гольфа. Артист приобрел ее за 4,2 миллиона долларов (338,12 миллиона рублей), а в 2024 году попытался продать за 8 миллионов долларов (664,05 миллиона рублей). Однако покупателя так и не удалось найти.

Ранее дочь Киркорова Алла-Виктория, уехавшая в США, объяснила нежелание возвращаться в Россию. По ее словам, в Майами есть много того, чего нет в Москве.

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