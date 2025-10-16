У Киркорова нашли многомиллионное жилье

«Звездач»: Филиппу Киркорову принадлежит особняк стоимостью до 1 млрд рублей

Певцу Филиппу Киркорову принадлежит элитный особняк в Подмосковье стоимостью от 700 миллионов до 1 миллиарда рублей. Многомиллионное жилье артиста в России и за рубежом нашел Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о резиденции звезды эстрады в поселке Раздоры. Ее авторы публикации сравнили с французским Версалем. Площадь элитного дома Киркорова под Москвой достигает 340 квадратных метров.

Помимо этого, у певца есть две квартиры в Москве. Одна находится на Земляном валу и имеет площадь 332 квадратных метра, а другая расположена в Филипповском переулке — ее площадь достигает 400 «квадратов». Стоимость этой недвижимости не уточняется.

За границей у Киркорова есть жилье в Латвии, Болгарии и США. Так, в Майами певцу принадлежит вилла площадью 775 квадратных метров. На ее территории есть семь спален, бассейн и вид на поле для гольфа. Артист приобрел ее за 4,2 миллиона долларов (338,12 миллиона рублей), а в 2024 году попытался продать за 8 миллионов долларов (664,05 миллиона рублей). Однако покупателя так и не удалось найти.

Ранее на Филиппа Киркорова подали в суд из-за частного берега Москвы-реки. Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов захотел признать покупку этой части земли недействительной. Мужчина утверждает, что река принадлежит государству, поэтому и береговая полоса должна быть общественной.

