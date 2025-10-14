Россиянин захотел отобрать у Киркорова частный берег на Москве-реке

Mash: Бизнесмен Рыськов хочет отсудить у Киркорова частный берег на Москве-реке

Россиянин захотел через суд отобрать у певца Филиппа Киркорова частный берег на Москве-реке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет о береговой территории площадью 4200 квадратных метров, которая принадлежит артисту с 2014 года. Бизнесмен Глеб Рыськов подал иск в Красногорский городской суд и потребовал признать сделку недействительной.

Мужчина утверждает, что река принадлежит государству, поэтому и береговая полоса должна быть общественной. Летом 2025 года предприниматель пытался получить разрешение, чтобы построить на этой земле благотворительный туристический проект, но столкнулся с запретом из-за прав собственности Киркорова.

Авторы публикации уточнили, что певец приобрел эту недвижимость в ипотеку на 20 лет и до сих пор выплачивает кредит. За 11 лет рядом с рекой появились теннисный корт, качели, несколько домиков и забор. Рыськов же предлагает создать на берегу Москвы-реки современную пляжную зону для жителей столицы с зонами для загара, навесами, фуд-кортами и кабинками для переодевания.

В 2023 году Рыськов предпринимал еще одну попытку отсудить береговую линию у Киркорова. Тогда бизнесмен заявил, что из-за частного пирса певца не может ловить рыбу. При этом сам мужчина проживает в 900 километрах от владений артиста.