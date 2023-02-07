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20:51, 7 февраля 2023Среда обитания

Житель российского города подал в суд на Киркорова

Житель города Балаково подал в суд на певца Филиппа Киркорова из-за причала для яхт

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Житель города Балаково Саратовской области подал в суд на певца Филиппа Киркорова из-за причала для яхт на даче артиста. Мужчина заявил, что из-за пирса не может ловить рыбу, сообщается в Telegram-канале Mash.

Причал находится на участке Киркорова в московском Мякинино. Россиянин по имени Анатолий Рыськов назвал объект незаконным, заявил, что он мешает ему ловить рыбу, и потребовал снести пирс. В Telegram-канале отметили, что Рыськов проживает в 900 километрах от владений артиста.

Разбирательство в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал адвокат Киркорова Александр Добровинский. «9 февраля назначена беседа по поводу якобы незаконно установленного пирса на берегу возле дачи Филиппа Киркорова. Рыськов считает, что этот пирс мешает ему ловить рыбу. По всей видимости, истец хочет ловить рыбку исключительно из дома Киркорова. Другого места он не видит», — уточнил правозащитник.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров обратился в суд после того, как налоговая служба допустила ошибку при переоформлении документов на его пентхаус в центре Москвы.

Нина Ташевская
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