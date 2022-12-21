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13:09, 21 декабря 2022Среда обитания

Адвокат Киркорова рассказал о проблемах певца с недвижимостью

Адвокат Добровинский объяснил, зачем Киркорову делить двухэтажный пентхаус на квартиры
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Певец Филипп Киркоров обратился в суд после того, как налоговая служба допустила ошибку при переоформлении документов на его пентхаус в центре Москвы. О проблемах артиста с недвижимостью «Ленте.ру» рассказал его адвокат Александр Добровинский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркоров планирует разделить свой двухэтажный пентхаус на Арбате площадью 537 квадратных метров на две отдельные квартиры. Отмечалось, что таким образом певец хочет уменьшить стоимость объекта и снизить налог. Артист получил недвижимость от экс-президента Киргизии Аскара Акаева в 2021 году. Реальная стоимость объекта составляет около миллиарда рублей, а кадастровая — 300 миллионов.

Добровинский объяснил, что в налоговой два пентхауса по ошибке посчитали одним. Из-за того что кадастровую стоимость двух объектов сложили, Киркоров был вынужден заплатить шесть миллионов рублей налогов вместо двух. Адвокат артиста считает, что ошибка в расчетах будет доказана на первом слушании.

В январе стало известно, что Киркорова обманули строители. Нанятые для ремонта квартиры певца специалисты не закончили оговоренную работу и отказались возвращать артисту 5,5 миллиона рублей.

Александра Качан
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