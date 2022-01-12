Строители обманули Киркорова на миллионы рублей

Российского певца Филиппа Киркорова обманули строители, которых тот нанял для ремонта квартиры в центре Москвы. Мошенники отказались возвращать артисту 5,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о недвижимости площадью 615 квадратных метров на Арбате. Киркоров заключил контракт с рабочими на 32 миллиона рублей и выдал предоплату в 11 миллионов рублей. Однако ремонтники ничего не сделали и вернули певцу лишь половину аванса. Киркоров подал на строителей в суд, его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский.

В августе 2021 года стало известно, что Киркоров приобрел квартиру недалеко от Гоголевского бульвара, которая раньше принадлежала президенту Киргизии Аскару Акаеву. Рыночная стоимость двухэтажного пентхауса площадью 537 квадратных метров в жилом комплексе «Филипповский» достигла почти миллиарда рублей. Однако неизвестно, сколько за недвижимость отдал певец.

В том же месяце Киркоров потратил 10 миллионов евро (847,7 миллиона рублей) на виллу в Греции. Недвижимость артиста расположена в небольшом поселении на северном побережье острова Крит. В доме располагаются четыре спальни, большие ванные комнаты, а интерьер выполнен в белом цвете.