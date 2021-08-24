У Киркорова нашли квартиру бывшего президента Киргизии

Поп-певец Филипп Киркоров с 2020 года владеет в Москве бывшим пентхаусом Аскара Акаева

В 2020 году российский поп-певец Филипп Киркоров приобрел квартиру, которая раньше принадлежала бывшему президенту Киргизии Аскару Акаеву. Элитные апартаменты у артиста нашел Telegram-канал «Новый Век».

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В распоряжении Telegram-канала оказалась выписка из Росреестра. Согласно документу, в декабре 2020 года Киркоров купил у Акаева двухэтажный пентхаус в жилом комплексе «Филипповский». Рыночная стоимость объекта достигла почти миллиарда рублей. Однако неизвестно, сколько за недвижимость отдал певец.

Пентхаус занимает площадь в 537 квадратных метров. Жилой комплекс находится в центре столицы недалеко от Гоголевского бульвара. Интерьер здания выполнен в дворцовом стиле с мрамором и мозаикой. Помимо бывшей квартиры президента, в этом же комплексе Киркоров владеет двумя объектами, площадью 190 и 209 квадратных метров, соответственно.

В январе 2021 года Киркоров уехал на новогодние праздники в США и показал свой двухэтажный особняк в Майами. Артист продемонстрировал интерьеры в Instagram. Во владении певца оказались бассейн, сад, кинотеатр и небольшой автопарк.