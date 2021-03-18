Суд отменил взыскание с Киркорова долга по ипотеке

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил взыскание с певца Филиппа Киркорова ипотечного долга в размере около 780 тысяч евро (68,6 миллиона рублей) перед латвийским банком ABLV. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста Александра Добровинского.

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По словам юриста, к этому событию он «уверенно шел». Теперь дело направлено в Мосгорсуд на апелляцию. Скандал разгорелся вокруг недвижимости Киркорова в Латвии, стоимость которой равняется примерно 200 миллионам рублей. В качестве взыскания по долгу ее должны были выставить на торги вместе с духовым шкафом, кофемашиной Miele, а также четырьмя кондиционерами Daikin, находящимися в квартире.

Сообщалось, что такое постановление вынес Таганский районный суд Москвы, однако Добровинский опроверг эту информацию. «Таганский суд не мог этого сделать. Он может только присудить платить кому-то что-то, он не может выставлять что-либо на торги», — объяснил юрист.

Также, согласно решению суда первой инстанции, с певца и подконтрольной ему ООО «Филипп Киркоров продакшн» должны были солидарно взыскать кредитную задолженность в пользу ABLV в размере почти 780 тысяч евро и расходы по уплате госпошлины — около 70 тысяч рублей. Добровинский ранее говорил, что иск банка частично удовлетворен.

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