Продажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Юрист заявил радиостанции, что распространяющие эти данные СМИ обладают «юридической девственностью». «Это не соответствует действительности, — подчеркнул Добровинский. — Слышу в первый раз. Я думаю, что вы это придумали. Таганский суд не мог этого сделать. Он может только присудить платить кому-то что-то, он не может выставлять что-либо на торги».

Ранее 19 декабря сообщалось, что выставить на торги квартиру Киркорова постановил Таганский районный суд Москвы. Информация по делу о долговом разбирательстве между исполнителем и банком ABLV BANK размещена на официальном портале судов общей юрисдикции столицы. В судебном решении, вынесенном 5 декабря, говорится: «Обратить взыскание на заложенное имущество по договору ипотечного кредита № 16-FP-0446 от 09.06.2016 года — квартиру по адресу: ***, принадлежащую Киркорову Ф.Б., путем продажи с публичных торгов и установить начальную продажную стоимость 193 257 846 рублей».

Кроме того, с Киркорова и подконтрольного ему ООО «Филипп Киркоров Продакшн» решено взыскать кредитную задолженность в пользу банка в размере 779 875,24 евро и расходы по уплате государственной пошлины (60 тысяч рублей). Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

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