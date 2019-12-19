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Квартиру Киркорова пустят с молотка из-за долгов

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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

Таганский районный суд Москвы постановил выставить на торги квартиру Филиппа Киркорова. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Судья удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к артисту и постановил взыскать с Киркорова и ООО «Филипп Киркоров Продакшн» 779 тысяч евро (более 54 миллионов рублей) задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору.

Суд обратил взыскание на квартиру Киркорова вместе с бытовой техникой — духовым шкафом, кофемашиной и четырьмя кондиционерами. Жилье будет продано с публичных торгов, стартовая цена лота — 193 миллиона рублей.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский пояснил телеканалу РЕН ТВ, что кредит действительно у Киркорова имелся, и артист его благополучно выплачивал, «пока два года назад банк не закрылся. И деньги не могли переводиться на счета банка, потому что он просил переводить их на какие-то третьи лица». Юрист добавил, что «теперь будет постановление суда, и будет тогда понятно, куда нужно платить. Потому что до этого платить было некуда».

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