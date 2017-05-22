Киркорова обязали заплатить банку почти полмиллиона рублей

Хамовнический суд Москвы постановил взыскать с певца Филиппа Киркорова около 500 тысяч рублей по иску банка «Церих». Об этом пресс-секретарь суда Ольга Мышелова сообщила «Интерфаксу» в понедельник, 22 мая.

«Исковые требования удовлетворены частично: с ответчика взысканы 499 тысяч 880 рублей 6 копеек», — отметила Мышелова. Представители банка хотели получить от Киркорова 25 миллионов рублей, которые он взял у «Цериха».

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Суд установил, что российский исполнитель «полностью оплатил суммы основного долга по двум кредитам».

Как следует из материалов дела, Киркоров взял в банке два кредита и первый год исправно погашал долги. После отзыва у «Цериха» лицензии певец перестал делать взносы. Тогда представители учреждения обратились в суд.

В ноябре 2016-го в суд на Киркорова подал лидер французской группы Space Дидье Маруани. Музыкант обвинил российского певца в плагиате. Француз утверждал, что композиция «Жестокая любовь» — переработка его произведения Symphonic Space Dream. Мосгорсуд отказался рассматривать иск.

