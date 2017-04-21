Киркоров призвал бойкотировать «Евровидение» до изменения правил конкурса

Эстрадный певец Филипп Киркоров считает, что России стоит отказаться от участия в «Евровидении», пока организаторы музыкального конкурса не проведут реформы. Об этом он заявил ТАСС в пятницу, 21 апреля.

«Еще до ситуации с Юлей [Cамойловой] я не был сторонником того, чтобы Россия принимала участие в конкурсе до тех пор, пока не изменятся его правила», — сказал Киркоров.

Главная претензия певца заключается в том, что при голосовании оценка разделяется поровну между зрителями и жюри. По его мнению, процентное соотношение голосов должно составлять 70:30 или 80:20 в пользу аудитории.

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Киркоров подчеркнул, что пока организаторы не внесут изменения, «нам нет смысла участвовать в конкурсе», так как «ряд стран продолжит сводить с нами счеты, кто бы ни приехал».

«Евровидение-2017» состоится в Киеве в мае. Россия не будет участвовать в соревновании, так как Служба безопасности Украины закрыла заявленной участнице Юлии Самойловой въезд на территорию государства. Российские каналы отказались от трансляции конкурса.