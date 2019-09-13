Латвийские банкиры потребовали от Киркорова 650 тысяч евро

Латвийский банк ABLV подал иск в суд на певца Филиппа Киркорова. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-секретаря Таганского районного суда Юлию Сухинину.

«Основной долг — 651 тысяча евро (46,3 миллиона рублей). Далее идут штрафы, неустойка, проценты. Итоговая сумма будет уточняться. Сейчас идет подготовка дела к судебному разбирательству», — уточнила она.

По словам адвоката артиста Александра Добровинского, банк ABLV закрылся примерно 1,5 года назад. «Филипп — яркая фигура, вот и присылают какую-то чушь. Будем разбираться», — отметил он.

Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.

Ранее в пятницу агентство «Москва» объявило о том, что счета эстрадного певца в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы по решению ФНС. Гендиректор Киркорова Геннадий Рыбак назвал это «уткой» и бредом, российская Федеральная налоговая служба также опровергла эту информацию.

В августе в прессе неоднократно появлялись сообщения о финансовых претензиях к Киркорову. На артиста подало в суд государственное учреждение «Комбинат питания "Кремлевский"», пытаясь взыскать 82 тысячи рублей. Помимо этого, у исполнителя обнаружили неоплаченные штрафы ГИБДД.

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