Киркоров запретил своей бывшей домработнице давать интервью

Российский певец Филипп Киркоров запретил бывшей домработнице Людмиле Дородновой, которая следила за его домом 25 лет, давать интервью о своей жизни. Об этом пишет «Собеседник» со ссылкой на эфир программы «Звезды сошлись».

«Я теперь на эти темы не разговариваю вообще. Только со своими. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я знаю, что он [Киркоров] очень хорошо обо мне высказался. Но и я о нем ничего плохого не говорила», — заявила в ходе шоу легендарная Тетя Люся.

Причину своего увольнения после стольких лет службы Дороднова до конца не понимает: «Может, ему кто-то что-то нашептал на меня. Кому-то надо было в дом его зайти. Знаю только, что Филиппа я люблю, для меня он как ребенок всегда был. Просто с этим коронавирусом все какие-то нервные стали». Она также добавила, что в своем возрасте (Людмиле скоро исполнится 80 лет) хочет заняться собой.

Сам Киркоров называл другую причину расставания с Тетей Люсей. «Я ее не увольнял. Просто она уже в таком возрасте, что просто не имею права заставлять ее летать по всему дому, где двое молодых-то не справляются», — сказал он. Певец отметил, что выделил Дородновой крупную сумму денег, которых хватит на ближайшие 10 лет хорошей жизни.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru