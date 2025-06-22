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09:46, 22 июня 2025Культура

Уехавшая в США дочь Киркорова объяснила нежелание возвращаться в Россию

Дочь Киркорова заявила, что в Майами есть много того, чего нет в Москве
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)
Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин

Филипп Киркоров и его дети Алла-Виктория и Мартин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория, уехавшая в США, объяснила нежелание возвращаться в Россию. Ее слова приводит KP.RU.

О своем решении пожить в Штатах девушка сообщила в соцсетях, опубликовав фото с американским флагом. Алла-Виктория также похвасталась, что теперь она «та самая american girl!» (в переводе с англ. — американская девчонка). «Я так захотела. Просто в Москве сейчас нет моих друзей, и мне не с кем гулять. Плюс, в Майами есть много того, чего нет в Москве», — заявила она.

Ранее дочь Филиппа Киркорова резко ответила на сравнение ее с детьми артистки Аллы Пугачевой пользователями соцсетей.

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