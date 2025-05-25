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06:27, 25 мая 2025Культура

Дочь Киркорова резко ответила на сравнение ее с детьми Пугачевой

Дочь Киркорова назвала детей Пугачевой несчастными, а саму певицу неприятной
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория резко ответила на сравнение ее с детьми артистки Аллы Пугачевой пользователями соцсетей. На своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она назвала наследников певицы несчастными, а ее саму — «глубоко неприятной».

Алла-Виктория заявила, что сын и дочь Примадонны несчастны из-за принципов воспитания в семье — их лишили детства, они вынуждены часами стоять возле пианино. Говоря о себе, 14-летняя девушка отметила, что ее никто ничего не заставлял делать против воли. Кроме того, дочь Киркорова высказала личную неприязнь к самой артистке.

Ранее сообщалось, что эстрадный певец Филипп Киркоров придумал своим детям работу, чтобы они сами зарабатывали на мелкие расходы. Артист добавил, что в юности сам подрабатывал почтальоном.

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