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22:30, 9 декабря 2024Культура

Филипп Киркоров придумал своим детям работу

Певец Филипп Киркоров заявил, что платит своим детям за уборку участка
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Эстрадный певец Филипп Киркоров сообщил, что его дочь Алла-Виктория и сын Мартин сами зарабатывают на мелкие расходы. Он рассказал об этом в разговоре с «МК».

Артист придумал для своих детей работу — они получают деньги за уборку на участке. «Конечно, у нас есть люди, которые отвечают за порядок во дворе, но дети им помогают. И сами зарабатывают копеечку», — отметил Киркоров.

Как объяснил певец, приобщать детей к работе необходимо. Кроме того, Киркоров рассказал, что в юности и сам подрабатывал почтальоном.

«За это получал рублей 50 в месяц. Плюс у меня была стипендия 33 рубля. Я ее тратил на такси, потому что терпеть не мог троллейбусы», — поведал он.

Ранее Филипп Киркоров ответил хейтерам, которые смеются над его татуировками и называют их ненастоящими. Певец сказал, что не обращает внимания на слова, сказанные в его адрес, и сравнил себя с Человеком-пауком.

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