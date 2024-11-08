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20:33, 8 ноября 2024Культура

Киркоров назвал себя супергероем из Marvel

Певец Филипп Киркоров жестко ответил хейтерам, заявив, что он — Человек-паук
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певец Филипп Киркоров ответил хейтерам, которые смеются над его татуировками и называют их ненастоящими. Его слова передает kp.ru.

По словам Киркорова, на слова в его адрес он попросту не обращает внимания. Также он заявил, что является супергероем, сравнив себя с Человеком-пауком.

«Мне просто понравился рисунок, вот и набил. И вообще, я — Человек-паук! Мне все равно, что пишут и говорят. Те, у кого в жизни плохо, вечно цепляются за меня. А я просто живу в свое удовольствие, получаю радость. Чего и всем желаю!» — сообщил Киркоров.

Ранее сообщалось, что стала известна настоящая фамилия Филиппа Киркорова.

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