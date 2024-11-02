Раскрыта настоящая фамилия Филиппа Киркорова

Киркоров поделился архивными документами и раскрыл свою настоящую фамилию

Эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал свидетельство о браке родителей и раскрыл свою настоящую фамилию. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Согласно документам, при рождении исполнитель носил фамилию Крикорян. Артист также поделился архивными кадрами со свадьбы отца и матери. «Ровно 60 лет назад, 1 ноября 1964 года, родилась моя семья. Во Дворце бракосочетания второго отдела ЗАГС в городе Москве. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь», — подписал пост певец.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл подробности о состояния отца, народного артиста России Бедроса Киркорова.