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15:38, 23 октября 2024Культура

Киркоров описал состояние отца словами «вытащили с того света»

Филипп Киркоров рассказал о состоянии здоровья отца Бедроса Киркорова
Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Эстрадный певец Филипп Киркоров раскрыл подробности о состояния отца, народного артиста России Бедроса Киркорова. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

Исполнитель отметил, что Киркоров-старший находится дома. «Да, он слабый, но его выписали. Я хочу сказать огромное спасибо Боткинской больнице, его просто вытащили с того света. Мы стараемся быть рядом, держим его дух, поддерживаем», — поделился артист, добавив, что его отец в порядке.

Ранее Бедрос Киркоров пожаловался на то, что не может ходить из-за боли в ногах и слабости. Такие осложнения у исполнителя возникли из-за проблем с сердцем.

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