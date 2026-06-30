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15:38, 30 июня 2026Экономика

В российском городе змея заползла на балкон восьмого этажа

Во Владивостоке змея заползла на балкон восьмого этажа погреться на солнце
Виктория Клабукова

Фото: baxys / Shutterstock / Fotodom  

Во Владивостоке змея проникла в квартиру на восьмом этаже. Об удивительной находке жильцов рассказывает портал Vladivostok1.ru.

Пресмыкающееся обнаружили в высотке на Проспекте 100-летия. Змея оказалась на фасаде многоэтажки. Рептилию за окном заметили хозяева квартиры — она повисла на металлической балке для сушки белья. Животное наблюдало за жильцами и не проявляло агрессию. Как объяснили герпетологи, это был амурский полоз. Представители этого вида — прекрасные альпинисты и умело лазают по деревьям. Была змея дикой или принадлежала соседям, неизвестно.

Ранее в том же городе ядовитую змею встретили около автобусной остановки. На пресмыкающееся наткнулись в районе Сахалинской улицы. Змей этой весной замечали и в других городах Приморья, в частности Уссурийске. Повышенную активность рептилий тогда объясняли аномально жаркой погодой.

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