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15:42, 30 июня 2026Экономика

Индия почти удвоила закупки российской водки

Индия в апреле увеличила закупки российской водки до 50 тысяч долларов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

По итогам апреля Индия увеличила закупки российской водки в 1,7 раза в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 50 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на данные индийской статистической службы сообщает РИА Новости.

В итоге Россия вышла на четвертое место среди экспортеров, годом ранее она находилась на десятом месте. В общей сложности азиатская страна импортировала водки на 1,5 миллиона долларов. Первые три места среди поставщиков заняли Швеция (600 тысяч долларов), Франция (480 тысяч) и Сингапур (190 тысяч).

Ранее сообщалось, что главным поставщиком водки в Россию в первом квартале 2026 года стала Латвия. В денежном выражении объем экспорта республики составил 2,6 миллиона долларов. Также в первую тройку попали Испания (537,4 тысячи долларов) и Грузия (203,7 тысячи долларов).

При этом в России с падением продаж начали сталкиваться и крупнейшие производители спиртных напитков, которым ранее удавалось улучшать результаты даже на падающем рынке.

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