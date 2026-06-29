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12:58, 29 июня 2026Экономика

В России упал спрос на легальный алкоголь

«Ъ»: Большинство производителей спиртного в России столкнулись с падением спроса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Семь из десяти крупнейших производителей спиртных напитков в России по итогам мая столкнулись с падением продаж, а общий минус превысил три процента. Об этом со ссылкой на данные участников рынка сообщает «Коммерсантъ».

Хуже всего — минус 22 процента — дела обстоят у «Башспирта». Далее идут Алкогольная сибирская группа (АСГ; минус 13,7 процента) и Stellar Group (минус 11,1 процента). Улучшить показатели сумели только «Татспиртпром» (плюс 17,3 процента), Ladoga (плюс 5,9 процента) и Novabev Group (плюс 1,2 процента). В прошлые периоды основным производителям удавалось наращивать продажи даже в условиях падающего рынка легальной продукции.

Вице-президент компании DIST Spirits Алевтина Хасанова оценила майскую реализацию спиртного как провальную, что должно стать тревожным сигналом для производителей. В АСГ предположили, что в дело вмешался календарный фактор, то есть меньшее количество выходных дней, а потому не оценивают падение как проблему.

Тем не менее, по мнению Хасановой, главной причиной все же стала экономия потребителей, поскольку средние цены на водку с начала года выросли на 10-17 процентов. К маю, когда складские запасы ретейлеров закончились, это повышение полностью перенеслось на полки и вызвало ценовой шок.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар отметил, что отследить покупательское настроение довольно сложно. Впрочем, он указал, что отдельные игроки могут удерживать положительную динамику за счет сдержанного подхода к ценообразованию и доходности.

Ранее президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский предположил, что продажи спиртного в магазинах падают, так как на рынке усиливается потребительский пессимизм. Россияне стали внимательнее относиться к расходам, а алкоголь остается одной из первых категорий, чтобы урезать траты.

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