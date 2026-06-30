Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 30 июня 2026Россия

Раскрыто стратегическое значение взятых под контроль населенных пунктов под Запорожьем

МО: Занятые Россией Ровное и Лесное расширяют контролируемый участок под Запорожьем
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Занятые российскими военнослужащими населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области расширяют контролируемый участок в регионе. Стратегическое значение взятых под контроль сел раскрыло журналистам Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, занятые населенные пункты создают условия для дальнейших действий в Запорожской области.

Военный корреспондент Александр Коц также отметил важность взятых населенных пунктов. Села, по словам журналиста, можно использовать как плацдарм для дальнейшего контроля над трассой Т0408.

«Освобождение Ровного создает предпосылки для наступления на соседнее село Долинки с последующим выходом на село Копани и далее на запад — на населенные пункты Широкое и Свободу. Если занять последние населенники, то удастся перерезать важный рокадный маршрут — трассу Т0408», — написал Коц.

О взятии под контроль российскими военными населенных пунктов Ровное и Лесное под Запорожьем стало известно 30 июня. По информации Минобороны, установить контроль в селах удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы возможные импортеры бензина в Россию

    Врач перечислил способные повысить артериальное давление продукты

    Индия почти удвоила закупки российской водки

    На Украине высказались о вступлении Белоруссии в конфликт

    В российском городе змея заползла на балкон восьмого этажа

    Раскрыто стратегическое значение взятых под контроль населенных пунктов под Запорожьем

    Россиян предупредили о капкане мошенников для подростков

    В Литве избрали самого молодого премьера в истории страны

    Россияне выбрали для летнего отдыха два зарубежных города

    Раскрыта неожиданная причина развития болезни Паркинсона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok