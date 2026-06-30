Раскрыто стратегическое значение взятых под контроль населенных пунктов под Запорожьем

МО: Занятые Россией Ровное и Лесное расширяют контролируемый участок под Запорожьем

Занятые российскими военнослужащими населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области расширяют контролируемый участок в регионе. Стратегическое значение взятых под контроль сел раскрыло журналистам Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, занятые населенные пункты создают условия для дальнейших действий в Запорожской области.

Военный корреспондент Александр Коц также отметил важность взятых населенных пунктов. Села, по словам журналиста, можно использовать как плацдарм для дальнейшего контроля над трассой Т0408.

«Освобождение Ровного создает предпосылки для наступления на соседнее село Долинки с последующим выходом на село Копани и далее на запад — на населенные пункты Широкое и Свободу. Если занять последние населенники, то удастся перерезать важный рокадный маршрут — трассу Т0408», — написал Коц.

О взятии под контроль российскими военными населенных пунктов Ровное и Лесное под Запорожьем стало известно 30 июня. По информации Минобороны, установить контроль в селах удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки войск «Восток».