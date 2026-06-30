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Из жизни
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15:48, 30 июня 2026Из жизни

Нападение коров на ребенка попало на видео

В Индии нападение бездомной коровы на мальчика попало на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Нью-Дели, Индия, мальчик чудом спасся после нападения бездомной коровы. Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент попал на видео. На снятых очевидцем кадрах корова преследует играющего на улице ребенка, сбивает его с ног и начинает бодать.

На крики мальчика сбежались прохожие. Один из них схватил шлепанцы, слетевшие с ребенка, и стал стучать ими по земле, пытаясь отпугнуть животное. Когда корова ненадолго отступила, мужчине удалось схватить мальчика на руки. Он бросился бежать, но корова не отставала. Затем к ней присоединилась еще одна.

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В конце концов мужчина споткнулся и упал на землю вместе с ребенком. В этот момент вмешался другой прохожий. Ему удалось отогнать коров.

Известно, что мальчик восстанавливается от полученных травм. Агрессивных коров поймали и отвезли в приют.

Ранее сообщалось, что в Великобритании стадо коров насмерть затоптало пенсионерку, которая вышла погулять с собакой. В результате нападения женщина получила тупые травмы, которые вызвали у нее геморрагический шок.

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