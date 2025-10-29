Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:43, 29 октября 2025Из жизни

Коровы насмерть затоптали гулявшую с собакой пенсионерку

В Великобритании коровы набросились на 59-летнюю пенсионерку и убили ее
Никита Савин
Никита Савин

Фото: oraphan_nan / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании стадо коров насмерть затоптало пенсионерку, которая вышла погулять с собакой. Об этом сообщает «Би-би-си».

59-летнюю бывшую медсестру Ребекку Джейн Хитчингс, проживавшую в деревне Вудкомб, графство Сомерсет, обнаружили 16 октября недалеко от дома с тяжелыми травмами. Женщину вертолетом доставили в больницу, однако спасти ее врачам не удалось. Как установило следствие, на нее набросились пасшиеся неподалеку коровы.

В результате нападения Хитчингс получила тупые травмы, которые вызвали у нее геморрагический шок. В данный момент власти пытаются установить все обстоятельства происшествия. Кому принадлежали атаковавшие пенсионерку коровы, пока неизвестно.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Ранее сообщалось, что в США «несчастная» корова напала на двух мужчин. Они получили травмы разной степени тяжести — одного транспортировали в больницу на скорой, второго пришлось эвакуировать вертолетом.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Цветной металл рекордно подорожал из-за перебоев с поставками

    Распутина пожаловалась на яростную ненависть со стороны детей своего мужа

    Вылов рыбы в России заметно просел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости