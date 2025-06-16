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14:28, 16 июня 2025Из жизни

«Несчастная» корова напала на людей

В США два человека пострадали от нападения несчастной коровы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kylee Alons / Unsplash

В США корова атаковала двух мужчин. Об этом сообщает Radio Texas Live.

Нападение произошло на ранчо в штате Техас. Корова, которую местные власти в пресс-релизе назвали «несчастной», напала на фермера и еще одного человека. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести — одного транспортировали в больницу на скорой, второго пришлось эвакуировать вертолетом.

Экстренные службы использовали часть трассы как посадочную зону для медицинского вертолета. Точные обстоятельства нападения пока неизвестны.

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