«Несчастная» корова напала на людей

В США два человека пострадали от нападения несчастной коровы

В США корова атаковала двух мужчин. Об этом сообщает Radio Texas Live.

Нападение произошло на ранчо в штате Техас. Корова, которую местные власти в пресс-релизе назвали «несчастной», напала на фермера и еще одного человека. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести — одного транспортировали в больницу на скорой, второго пришлось эвакуировать вертолетом.

Экстренные службы использовали часть трассы как посадочную зону для медицинского вертолета. Точные обстоятельства нападения пока неизвестны.

Ранее пожилую женщину затоптало стадо коров в Швейцарии. По предварительным данным, 91-летняя пастушка пыталась перевести стадо через узкий участок дороги.