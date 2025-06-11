Коровы затоптали 91-летнюю пастушку

В Швейцарии 91-летняя пастушка стала жертвой коров

Пожилую женщину затоптало стадо коров в Альпах. Об этом сообщает Bluewin.

Это произошло в деревне Андиаст, кантон Граубюнден. По предварительным данным, 91-летняя пастушка пыталась перевести стадо через узкий участок дороги. В процессе она потеряла равновесие и упала. Стадо продолжило свой путь, и она оказалась под копытами коров. Женщину обнаружил на земле ее сын, она была без сознания. Он вызвал на место парамедиков, но реанимационные мероприятия не помогли.

Полиция и прокуратура начали расследование обстоятельств трагического инцидента. Это уже не первый случай, когда люди становятся жертвами домашнего скота в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в альпийской деревне в Швейцарии корова по кличке Лони пролетела над горами. Накануне там провели масштабную эвакуацию людей и животных из-за угрозы обрушения горной породы.

