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10:59, 11 июня 2025Из жизни

Коровы затоптали 91-летнюю пастушку

В Швейцарии 91-летняя пастушка стала жертвой коров
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Lomig / Unsplash

Пожилую женщину затоптало стадо коров в Альпах. Об этом сообщает Bluewin.

Это произошло в деревне Андиаст, кантон Граубюнден. По предварительным данным, 91-летняя пастушка пыталась перевести стадо через узкий участок дороги. В процессе она потеряла равновесие и упала. Стадо продолжило свой путь, и она оказалась под копытами коров. Женщину обнаружил на земле ее сын, она была без сознания. Он вызвал на место парамедиков, но реанимационные мероприятия не помогли.

Полиция и прокуратура начали расследование обстоятельств трагического инцидента. Это уже не первый случай, когда люди становятся жертвами домашнего скота в Швейцарии.

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