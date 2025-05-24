В Альпах заметили летающую корову

В деревне в Швейцарии корова пролетела над горами

В альпийской деревне в Швейцарии корова по кличке Лони пролетела над горами. Об этом сообщает KNWA.

Необычное явление заметили в небе над деревней Блаттен в Альпах, на юге страны. Накануне там провели масштабную эвакуацию людей и животных из-за угрозы обрушения горной породы. Корову по кличке Лони, которая получила травму и не могла спуститься самостоятельно, пришлось вывозить вертолетом.

Всего из опасной зоны эвакуировали около 300 жителей, 190 овец, 26 коров и 20 кроликов. Мэр деревни Маттиас Белльвальд отметил сплоченность местного сообщества, организовавшего операцию за несколько дней. Инженер по природным катастрофам Альбан Бриггер сообщил, что ситуация осложняется туманом, мешающим точной оценке угрозы.

Главную опасность представляют нестабильный скальный массив и ледник — их обрушение может вызвать мощный сход льда и камней. В 2023 году аналогичная угроза вынудила эвакуировать деревню Бриенц в восточной Швейцарии, где оползень остановился в нескольких метрах от домов.

Ранее сообщалось, что британца пришлось увезти в больницу на вертолете из-за нападения стада коров. 56-летнего мужчину и двух его спутниц едва не затоптали коровы, когда группа осматривала пляжи острова Барра в Шотландии.