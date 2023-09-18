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17:43, 18 сентября 2023Из жизни

Мужчину увезли на вертолете в больницу после нападения коров

Daily Mirror: британца едва не затоптало стадо коров в Шотландии

Фото: Monika Kubala / Unsplash

Британца пришлось увезти в больницу на вертолете из-за нападения стада коров. Об этом сообщает Daily Mirror.

56-летнего мужчину и двух его спутниц едва не затоптали коровы, когда группа осматривала пляжи острова Барра в Шотландии. По данным полиции, вечером в субботу, 16 сентября, был получен вызов, что недалеко от поселка Эолигари мужчина и две женщины получили травмы из-за столкновения со стадом коров. При этом мужчина получил сильный удар в грудь. Его экстренно доставили вертолетом в одну из больниц Глазго.

Женщин также направили к медикам для осмотра. Позднее всех пострадавших выписали, сейчас их жизням ничего не угрожает.

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Коровы считаются одними из самых опасных животных в Великобритании. Каждый год о нападениях сообщают от трех до четырех тысяч человек. С 2018 года 30 нападений привели к летальному исходу. Эксперты полагают, что эти цифры будут расти, и призывают к дополнительным мерам по защите населения от агрессивного скота.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина пострадала от нападения коров, защищая внучку. Пациентку без сознания доставили в больницу.

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    Антонина Черташ
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