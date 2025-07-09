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22:56, 9 июля 2025Россия

Российский спецназ уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Кадыров сообщил, что группа «Бати» уничтожила наблюдательный пункт ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Группа «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожила на харьковском направлении наблюдательный пункт и пулеметную точку Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Как и всегда, дроноводы отработали слаженно и эффективно. В результате точечных ударов все обнаруженные объекты были оперативно разобраны», — отметил Кадыров.

Он добавил, что группа внесла свою «порцию тактической ясности в местный пейзаж», используя современную технику.

Ранее Кадыров показал уничтожение спецназом «Ахмат» замаскированного блиндажа ВСУ. Он был выявлен во время воздушной разведки. Полученные координаты были переданы соединениям Вооруженных сил России с FPV-дронами.

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