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15:44, 30 июня 2026Спорт

Мерц еще раз отреагировал на сенсационный вылет Германии с ЧМ-2026

Мерц заявил, что сборная Германии по футболу заслуживает поддержки, а не насмешек
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц еще раз прокомментировал вылет немецкой сборной в 1/16 чемпионата мира по футболу от команды Парагвая. Он высказался на своей странице в соцсети Х.

По его словам, немцы празднуют успехи вместе, а при поражении помогают друг другу. «Это делает нас сильными. Тот, кто носит на груди орла, заслуживает нашей поддержки, а не наших насмешек», — заявил Мерц.

Ранее Мерц заявил о том, что сборная Германии показала отличную игру, несмотря на болезненное поражение. Он также отметил, что гордится национальной командой. Этот пост вызвал критическую реакцию у пользователей соцсетей.

В ночь на вторник, 30 июня, сборная Германии в серии пенальти уступила команде Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026. Немцы вылетели с турнира, а южноамериканская команда в 1/8 финала встретится с победителем матча Франция — Швеция.

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