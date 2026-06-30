Мерц еще раз отреагировал на сенсационный вылет Германии с ЧМ-2026

Мерц заявил, что сборная Германии по футболу заслуживает поддержки, а не насмешек

Канцлер Германии Фридрих Мерц еще раз прокомментировал вылет немецкой сборной в 1/16 чемпионата мира по футболу от команды Парагвая. Он высказался на своей странице в соцсети Х.

По его словам, немцы празднуют успехи вместе, а при поражении помогают друг другу. «Это делает нас сильными. Тот, кто носит на груди орла, заслуживает нашей поддержки, а не наших насмешек», — заявил Мерц.

Ранее Мерц заявил о том, что сборная Германии показала отличную игру, несмотря на болезненное поражение. Он также отметил, что гордится национальной командой. Этот пост вызвал критическую реакцию у пользователей соцсетей.

В ночь на вторник, 30 июня, сборная Германии в серии пенальти уступила команде Парагвая в 1/16 финала ЧМ-2026. Немцы вылетели с турнира, а южноамериканская команда в 1/8 финала встретится с победителем матча Франция — Швеция.