Сборная Германии проиграла в серии пенальти Парагваю в 1/16 финала и вылетела с ЧМ-2026

Сборная Германии проиграла Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и вылетела с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На гол парагвайского футболиста Хулио Энсисо, забитый в концовке первого тайма, немцы ответили точным ударом Кая Хаверца на старте второй половины игры. Больше в основное время, как и в овертайме, отличиться никому не удалось. В серии пенальти сборная Парагвая оказалась сильнее — 4:3. Южноамериканская сборная сенсационно прошла в 1/8 финала, где сыграет с победителем пары Франция — Швеция.

Президент Парагвая объявил в стране выходной день

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня праздничным днем в связи с выходом национальной команды в 1/8 финала мундиаля. «Сегодня празднует вся страна. Вперед, Парагвай!» — написал он в соцсети X.

Парагвай во второй раз в истории прошел первый раунд плей-офф на чемпионатах мира. Впервые это случилось на ЧМ-2010, когда южноамериканцы в 1/8 финала победили Японию, после чего уступили Испании. На три последних мундиаля парагвайцы не смогли квалифицироваться.

Сборная Германии в финале чемпионата мира 2014 года победила Аргентину, после чего два раза подряд не выходила из группы. На нынешнем мундиале немцы выступали в группе E с Кюрасао, Эквадором и Кот-д'Ивуаром. Подопечным Юлиана Нагельсмана удалось набрать шесть очков и занять первое место в квартете, благодаря чему немцы вышли на ставший в своей группе третьим Парагвай и считались явными фаворитами.

Матч Германии против Парагвая Фото: Paul Rutherford / Reuters

Сборная Нидерландов уступила Марокко

Жребий свел в 1/16 финала команды, набравшие по 7 очков в своих группах, явного фаворита у этой пары не было. Матч оправдал эти ожидания: основное время игры завершилось со счетом 1:1. Коди Гакпо на 72-й минуте вывел голландцев вперед, но команда Марокко в добавленное ко второму тайму время усилиями Иссы Диопа отыгралась.

В овертайме болельщики голов не дождались, а в серии пенальти точнее были марокканцы — 3:2. В 1/8 финала африканскую сборную ждет встреча с Канадой — одной из хозяек турнира.

Нидерланды стали единственной сборной в истории, вылетевшей с ЧМ в четвертый раз подряд, при этом не проиграв ни одного матча в основное время. В 2010-м они в овертайме уступили Испании, спустя четыре года — Аргентине по пенальти, в 2018-м пропускали ЧМ, а в 2022-м также по пенальти проиграли аргентинцам.

Матч Марокко против Нидерландов Фото: David Ramos / Getty Images

Бразилия одержала волевую победу над Японией

Сенсационным мог получиться результат матча 1/16 финала между Бразилией и Японией. Южноамериканская сборная считалась фаворитом, но счет на 29-й минуте открыл футболист японской команды Каисю Сано. До 56-й минуты Япония была впереди, пока Каземиро ударом головой не восстановил равенство.

Игра также могла уйти в овертайм, но в добавленное во втором тайме время бразильцы разыграли комбинацию, которую точным ударом в угол завершил вышедший на замену Габриэл Мартинелли. Бразилия завоевала путевку в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с победителем матча между Норвегией и Кот-д'Ивуаром.