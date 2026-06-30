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04:42, 30 июня 2026Спорт

Президент Парагвая объявил выходной в честь победы сборной над Германией

Президент Парагвая Пенья объявил выходной в честь победы сборной над Германией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cesar Olmedo / Reuters

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня праздничным днем в связи с выходом национальной команды в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Он сообщил об этом на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня празднует вся страна. Вперед, Парагвай!» — написал он.

Сборная Германии сенсационно проиграла национальной команде Парагвая и вылетела с чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо, США, и завершилась со счетом 1:1. Счет на 42-й минуте открыл парагвайский игрок Хулио Энсисо. На 54-й минуте игры немецкий нападающий Кай Хаверц сравнял счет. В серии послематчевых пенальти сборная Парагвая оказалась сильнее — 4:3.

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